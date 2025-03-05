Тедеев о Дзюбе в «Акроне»: «У нас настоящий интернационал, Артем — одна из ключевых фигур. Он выстраивает внутри коллектива правильный микроклимат»

У нас образовался настоящий интернационал. Мне это близко, важно. Я вырос на той «Алании», которая в 1995 году стала чемпионом России. И вот в ней играли представители 12 национальностей. Самая интернациональная команда высшей лиги! Все были сплочены одной идеей. Вот это для меня ориентир.