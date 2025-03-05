Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тедеев о Дзюбе в «Акроне»: «У нас настоящий интернационал, Артем — одна из ключевых фигур. Он выстраивает внутри коллектива правильный микроклимат»

36-летний форвард забил 4 мяча в 11 матчах за клуб в Мир РПЛ.
Источник: Спортс"

— Артем Дзюба превзошел ваши ожидания?

— Знаете, как-то так сложилось, что мне удается понять человека при первой же встрече. И, в принципе, я угадываю, что получится из этого знакомства, сотрудничества в дальнейшем. Видимо, это дар от Господа.

— Хотите сказать, после первого разговора с Дзюбой пришла уверенность, что с ним не возникнет никаких проблем?

— То, что сейчас Артем делает для ФК «Акрон», дорогого стоит. Он влияет на результат, помогает развиваться молодежи, выстраивает внутри коллектива нормальный, правильный микроклимат. Именно Дзюба вместе с другими нашими лидерами — Савичевым, Волковым, Кузьминым, Васютиным — помогает адаптироваться легионерам.

У нас образовался настоящий интернационал. Мне это близко, важно. Я вырос на той «Алании», которая в 1995 году стала чемпионом России. И вот в ней играли представители 12 национальностей. Самая интернациональная команда высшей лиги! Все были сплочены одной идеей. Вот это для меня ориентир.

Футболисты, которые к нам приезжают, не чувствуют себя в «Акроне» посторонними, чужими. И Артем в этой истории стал одной из ключевых фигур, — сказал главный тренер тольяттинцев.