Тедеев о Дзюбе в «Акроне»: «У нас настоящий интернационал, Артем — одна из ключевых фигур. Он выстраивает внутри коллектива правильный микроклимат»

— Артем Дзюба превзошел ваши ожидания?
— Знаете, как-то так сложилось, что мне удается понять человека при первой же встрече. И, в принципе, я угадываю, что получится из этого знакомства, сотрудничества в дальнейшем. Видимо, это дар от Господа.
— Хотите сказать, после первого разговора с Дзюбой пришла уверенность, что с ним не возникнет никаких проблем?
— То, что сейчас Артем делает для ФК «Акрон», дорогого стоит. Он влияет на результат, помогает развиваться молодежи, выстраивает внутри коллектива нормальный, правильный микроклимат. Именно Дзюба вместе с другими нашими лидерами — Савичевым, Волковым, Кузьминым, Васютиным — помогает адаптироваться легионерам.
У нас образовался настоящий интернационал. Мне это близко, важно. Я вырос на той «Алании», которая в 1995 году стала чемпионом России. И вот в ней играли представители 12 национальностей. Самая интернациональная команда высшей лиги! Все были сплочены одной идеей. Вот это для меня ориентир.
Футболисты, которые к нам приезжают, не чувствуют себя в «Акроне» посторонними, чужими. И Артем в этой истории стал одной из ключевых фигур, — сказал главный тренер тольяттинцев.