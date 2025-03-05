Колосков о Дзюбе и рекорде: «Сравнение с гонкой Овечкина в НХЛ — чепуха. Не вижу никакого праздника. По поводу достижения Кержакова парад был на Красной площади?»

— Я к этому отношения не имею, надо звонить Митрофанову или даже в РПЛ Алаеву. Но не думаю, что что-то будет планироваться. Не такое уж это и масштабное явление в российском футболе. В свое время Никита Павлович Симонян забивал 34 гола за сезон, вот это был бомбардир.