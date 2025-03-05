Артем Дзюба ранее догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. У обоих по 233 гола.
"Пусть фигура Артема Дзюбы в российском футболе будет настолько великой, насколько его талант позволяет быть ему первым.
Я смотрю на Овечкина и горжусь им! Потому что это наш, русский парень. Жду с нетерпением, когда он станет мировой звездой. По ночам мониторю новости, когда он играет. Бывает, не высыпаюсь.
Если у Дзюбы будет возможность стать первым, я только за. За любым успехом стоит тяжелый труд", — сказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.