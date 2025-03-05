Игорь Денисов: «В академии “Зенита” висели фото Халка с Дзюбой, а не выпускников — Аршавина, Быстрова, Малафеева. Топ-игроки, но при чем они здесь? Я сказал: “Меня вообще не в

«В академии “Зенита”, в моей академии — я выпускник, — пять лет назад висели Халк с Дзюбой. А не я и не выпускники — не Аршавин, не Быстров, не Слава Малафеев, а Дзюба с Халком. Вы вообще вдумайтесь. Артем — топ, вопросов нет. Но при чем здесь Дзюба и при чем здесь Халк? Топ-игрок, жму руку, молодец — пушечным ударом привел “Зенит” к одному чемпионству.
Я вообще это объяснить не могу. Это необъяснимо! И когда мне позвонили, спросили: «Где ты там хочешь висеть?», — я говорю: «Меня вообще не вешайте в этой вашей академии!» Вы вообще вдумайтесь! А потом говорите: «Почему, как?» Да вот такие вещи! «- сказал бывший полузащитник “Зенита” и сборной России.
Игорь Денисов: «Я не болею за “Зенит”. Мне не нравится, что в моем городе играют одни бразильцы. Нахрена они нам? Своих не можем воспитать?».