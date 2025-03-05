Игорь Денисов: «В академии “Зенита” висели фото Халка с Дзюбой, а не выпускников — Аршавина, Быстрова, Малафеева. Топ-игроки, но при чем они здесь? Я сказал: “Меня вообще не в

«В академии “Зенита”, в моей академии — я выпускник, — пять лет назад висели Халк с Дзюбой. А не я и не выпускники — не Аршавин, не Быстров, не Слава Малафеев, а Дзюба с Халком. Вы вообще вдумайтесь. Артем — топ, вопросов нет. Но при чем здесь Дзюба и при чем здесь Халк? Топ-игрок, жму руку, молодец — пушечным ударом привел “Зенит” к одному чемпионству.