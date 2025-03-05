Сборная России по пляжному футболу вновь обыграла Оман в товарищеском матче.

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сборная России по пляжному футболу обыграла национальную команду Омана во втором подряд товарищеском матче в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора.
Встреча прошла в Маскате (Оман) и завершилась со счетом 6:3 в пользу россиян. В составе победителей отличились Федор Земсков (6-я минута), Максим Аркан (15) и Амадиус Виноградов (35), дубль оформил Кирилл Романов (32: 35). Еще один мяч влетел в ворота сборной Омана в результате автогола.
Ранее сборные России и Омана встретились 3 марта, россияне победили со счетом 6:5. Российская команда проведет еще два контрольных матча против сборной Ирана, игры пройдут 9 и 11 марта.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.