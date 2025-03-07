Мбаппе об игре с Месси и Неймаром: «ПСЖ» собрал игроков, которых можно было увидеть в одной команде только на Playstation. Мы не выиграли ЛЧ, но вдохновили детей мечтать"

"Мы собрали игроков, которых можно было увидеть в одной команде только на Playstation.
Это правда, что мы не выиграли Лигу чемпионов, но мы вдохновили стольких детей мечтать", — сказал Мбаппе для программы Clique на Canal Plus.
Сегодня были опубликованы новые фрагменты интервью, которое нападающий «Реала» и экс-игрок «ПСЖ» дал 9 декабря.
"Мы собрали игроков, которых можно было увидеть в одной команде только на Playstation.
Это правда, что мы не выиграли Лигу чемпионов, но мы вдохновили стольких детей мечтать", — сказал Мбаппе для программы Clique на Canal Plus.