Кисляк о школе: «Закончил с золотой медалью. Хочется во всем быть лучшим, любую контрольную написать на пятерку. На медаль меня не тянули, ни разу не было тройки в четверти»

— Алгебра: любил решать задачки. При этом геометрия не нравилась, объемные фигуры просто не понимал — соседку по парте просил рисовать. И с историей еще плохо было. Зато на ЕГЭ набрал отлично: по базовой математике — на пятерку, за русский — 87 баллов. Перед ним волновался, а потом увидел вопрос, где предложили найти ошибку в слове «шампунью» — и понял, что все нормально. По биологии — 64 балла, но для проходного хватило. Готовился к ней меньше года, с нуля проходил весь материал с репетитором. На сборах с ЦСКА в Абу-Даби каждый день открывал сборник и прогонял задания, — сказал полузащитник ЦСКА.