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Исак интересен «Ливерпулю», «Барселоне», «Челси» и «Арсеналу». «Ньюкасл» может запросить 150 млн фунтов за лучшего бомбардира

Журналист Дэвид Орнстайн сообщил, что «красные» следят за нападающим «Ньюкасла» и рассматривают возможность его приобретения ближайшим летом. Также на футболиста сборной Швеции претендуют «Челси», «Арсенал» и «Барселона».

Источник: Спортс"

Журналист Дэвид Орнстайн сообщил, что «красные» следят за нападающим «Ньюкасла» и рассматривают возможность его приобретения ближайшим летом. Также на футболиста сборной Швеции претендуют «Челси», «Арсенал» и «Барселона». При этом «сороки» не собираются продавать своего лучшего бомбардира.

«Но у каждого футболиста есть цена. Хотя я не знаю, устанавливал ли “Ньюкасл” конкретную цену, гуляет информация о примерно 150 млн фунтов. Наверное, если будут такие предложения, “Ньюкасл” будет готов поговорить, но сейчас клуб хочет сохранить свой козырь.

«Ливерпуль» рассмотрит возможность предпринять попытку подписать Исака только в том случае, если появится реальный шанс", — отметил журналист.