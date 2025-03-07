Исак интересен «Ливерпулю», «Барселоне», «Челси» и «Арсеналу». «Ньюкасл» может запросить 150 млн фунтов за лучшего бомбардира

«Но у каждого футболиста есть цена. Хотя я не знаю, устанавливал ли “Ньюкасл” конкретную цену, гуляет информация о примерно 150 млн фунтов. Наверное, если будут такие предложения, “Ньюкасл” будет готов поговорить, но сейчас клуб хочет сохранить свой козырь.