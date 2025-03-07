Карпин о возвращении сборной на турниры: «Горизонт отбора к Евро-2028 видится самым реалистичным»

Но даже если бы сейчас поменялось в один момент, впереди у нас все равно осталась бы Замбия. И мы готовились бы к ней так же, как готовимся в нынешних реалиях. Не будем загадывать. Горизонт отбора к Евро-2028 мне видится самым реалистичным.