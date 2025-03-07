Малышев о потолке в 2,5 млн евро в «Спартаке» для игроков высшей категории: «Это близкая к правде информация»

— Конкретную цифру я бы не называл. Ситуация сложнее — у нас есть свое видение того, какую зарплату может получать футболист, относящийся к той или иной категории. Условно, — звезды, важные футболисты для команды, молодые футболисты.
Для каждой категории определены финансовые параметры, которые мы считаем справедливыми и разумными. Это не значит, что контракт только этим и заканчивается — есть определенные командные и индивидуальные бонусы.
— Для футболистов самой высшей категории 2,5 млн евро — потолок?
— Это близкая к правде информация, — сказал Олег Малышев.