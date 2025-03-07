«Дзюба способен побить рекорд Кержакова уже в ближайшем матче — у “Крыльев” весь сезон большие проблемы в обороне». Булыкин о форварде «Акрона»

И он своей карьерой заслуживает этот рекорд. Но из его слов в интервью после поражения от «Пари НН» явно видно, что Артем больше сосредоточен на результатах «Акрона» и хочет в первую очередь команде приносить пользу, а уже потом заниматься личной статистикой. Поэтому наверняка он сделает все для победы команды.