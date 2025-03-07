Агент Маньяков: «Соболев проходит испытание хейтом и деньгами. Он похож на Дзюбу — их не ломает критика, а раззадоривает. Надеюсь, и спортсмен в его душе еще не умер»

— Верю. Саша — сильный форвард. По-спортивному злой, упертый. Сейчас проходит испытание хейтом и деньгами. Первое вряд ли выбьет из колеи. В этом плане Соболев похож на Дзюбу. Их не ломает критика — наоборот, раззадоривает, подпитывает энергетически.
Второй фактор тоже надо учитывать. Для многих российских футболистов жирный контракт с «Зенитом» — предел мечтаний. Возможность обеспечить себя, прикладывая минимум усилий. Даже если сидишь на скамейке, денежки все равно капают. Мне кажется, Соболев и эту проблему способен преодолеть. Говорю как человек, который несколько лет с ним сотрудничал.
Парень азартный, «затравной», любит бросать вызов себе, соперникам, общественности… Надеюсь, к 28 годам спортсмен в его душе еще не умер, — сказал футбольный агент Александр Маньяков.