Мостовой о Дзюбе и рекорде Кержакова: «У меня больше 80 голов в Европе, и никто про это не вспоминает. “Реалу или “Барсе” забил больше, чем у кого-то волос на голове”

— У меня забитых мячей «Реалу или “Барселоне” больше, чем у кого-то волос на голове. Поэтому все эти сравнения… Сейчас стали считать “гол плюс пас”. А мы пасы не делали? У меня в одном чемпионате было 20 голевых передач. Можно представить, сколько их было за всю карьеру? — заявил бывший полузащитник “Сельты”.