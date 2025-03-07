«Дзюба говорливый, медиапродвинутый, но он футбол знает. Давайте преклоним колено перед ним и скажем: “Дзюба, ты — король!” Чего его хаять, если он забил 233 мяча». Первак об Артеме

А чего нет-то? Это лучший бомбардир в истории чемпионатов России! Ну и кто он? Не король что ли, е-мае? Надо быть объективными. Не проблема Дзюбы, что он успевает быть медийным, это только плюс футболу«, — заявил бывший генеральный директор “Спартака”.