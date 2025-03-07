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«Дзюба говорливый, медиапродвинутый, но он футбол знает. Давайте преклоним колено перед ним и скажем: “Дзюба, ты — король!” Чего его хаять, если он забил 233 мяча». Первак об Артеме

"Дзюба говорливый, медиапродвинутый, но он футбол знает, понимает и в него играет. Нет такого игрока, который столько принимает мячей, столько удерживает, отдает пасы.

Источник: Спортс"

Во всех командах, где был Дзюба, он отрабатывал от и до. Сейчас это делает даже в «Акроне» в 36 лет. Это рабочий парень, он дает результат.

Чего его хаять, если он забил 233 мяча. Давайте преклоним колено перед ним и скажем: «Дзюба, ты — король!». Так надо сказать.

А чего нет-то? Это лучший бомбардир в истории чемпионатов России! Ну и кто он? Не король что ли, е-мае? Надо быть объективными. Не проблема Дзюбы, что он успевает быть медийным, это только плюс футболу«, — заявил бывший генеральный директор “Спартака”.

На счету 36-летнего Дзюбы 233 гола в чемпионатах России. Столько же у завершившего карьеру экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова. Еще один забитый мяч сделает Артема рекордсменом.

Дзюба догнал Кержакова по голам! Всего один до мегарекорда.