Репортер Apple TV Гонсалес: «Месси — очень хороший человек и не страдает от эго, хотя он самый популярный игрок в мире. Он просто хочет играть. Интервью с ним изменило мою жизнь»

То, как мы пытались взять у него интервью и с какой добротой он ко мне отнесся, лучше всего говорит о том, насколько он хороший человек, несмотря на то, что он самый популярный игрок в мире. И, находясь рядом с ним, я увидела, что он не страдает от собственного эго, будучи таким популярным. Он просто хочет продолжать играть, и он просто очень хороший парень", — сказала Антонелла Гонсалес.