Роналду забил 18-й гол в саудовской лиге и на 2 мяча оторвался от Бензема, Тоуни и Леонардо в списке бомбардиров

На счету 40-летнего португальца теперь 18 голов в текущем чемпионате. Он опережает Карима Бензема («Аль-Иттихад»), Маркоса Леонардо («Аль-Хилаль») и Айвена Тоуни («Аль-Ахли») на два мяча.
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
Нападающий «Аль-Насра» вывел свою команду вперед в матче с «Аль-Шабабом» в 24-м туре лиги Саудовской Аравии.
На счету 40-летнего португальца теперь 18 голов в текущем чемпионате. Он опережает Карима Бензема («Аль-Иттихад»), Маркоса Леонардо («Аль-Хилаль») и Айвена Тоуни («Аль-Ахли») на два мяча.
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.