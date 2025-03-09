Лапочкин о мяче вне углового сектора перед голевой подачей Пьянича: «Серьезная ошибка арбитров, должны были проверить. Очень большие сомнения, что мяч проекцией касается линии»

— По видео кажется, что мяч не в секторе. Конечно же это серьезная ошибка арбитров, они должны были проверить. Может быть, если мы поставим прямо камеру, и окажется, что мяч миллиметрами касается дуги, тогда это правильно. Но есть в этом очень большие сомнения, что мяч проекцией касается линии.