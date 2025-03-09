Индзаги упомянул требл после победы над «Фейеноордом». Сегодня тренер «Интера» поправил себя: «Стоило сказать о квадрупле, мы еще на клубном ЧМ сыграем»

Обыграв «Монцу» (3:2) в Серии А, Индзаги с улыбкой вспомнил о том эпизоде.
"Мне стоило поправить самого себя и сказать о квадрупле, потому что мы еще будем играть на клубном ЧМ в конце сезона.
Мы думаем лишь о том, чтобы осчастливить фанатов, относясь должным образом к каждому матчу. Это непросто, но у парней прекрасный настрой. Мы хотим идти от матча к матчу«, — сказал главный тренер “Интера”.
Бенитес думает, что «Интер» может сделать требл: «Лидирует в чемпионате, фаворит Кубка Италии, впечатляюще стабилен в ЛЧ, где пропущен лишь один гол».