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Индзаги упомянул требл после победы над «Фейеноордом». Сегодня тренер «Интера» поправил себя: «Стоило сказать о квадрупле, мы еще на клубном ЧМ сыграем»

После победы над «Фейеноордом» (2:0) в Лиге чемпионов у главного тренера «Интера» спросили, считает ли он, что команда может завоевать два трофея в этом сезоне. Итальянец ответил: «Нет, три».
Источник: Спортс"

Обыграв «Монцу» (3:2) в Серии А, Индзаги с улыбкой вспомнил о том эпизоде.

"Мне стоило поправить самого себя и сказать о квадрупле, потому что мы еще будем играть на клубном ЧМ в конце сезона.

Мы думаем лишь о том, чтобы осчастливить фанатов, относясь должным образом к каждому матчу. Это непросто, но у парней прекрасный настрой. Мы хотим идти от матча к матчу«, — сказал главный тренер “Интера”.

Бенитес думает, что «Интер» может сделать требл: «Лидирует в чемпионате, фаворит Кубка Италии, впечатляюще стабилен в ЛЧ, где пропущен лишь один гол».