Алонсо о 0:2 с «Вердером»: «Возможно, 7 изменений в составе “Байера” — это слишком. Мы должны вновь поверить в себя»

Возможно, семь изменений в составе [по сравнению с игрой с «Баварией» — 0:3] — это слишком, но мы должны побыстрее забыть сегодняшний матч и с завтрашнего дня начинать фокусироваться на вторнике [на ответном матче с Мюнхеном]. И мы должны вновь поверить в себя. Без веры нет шансов, а мы хотим, чтобы они были«, — сказал тренер “Байера”.