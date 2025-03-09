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Алонсо о 0:2 с «Вердером»: «Возможно, 7 изменений в составе “Байера” — это слишком. Мы должны вновь поверить в себя»

"Матч сложился для нас не лучшим образом. Сегодня мы должны были выиграть, теперь нужно наверстывать упущенное. Такова ситуация на данный момент.

Источник: Спортс"

Возможно, семь изменений в составе [по сравнению с игрой с «Баварией» — 0:3] — это слишком, но мы должны побыстрее забыть сегодняшний матч и с завтрашнего дня начинать фокусироваться на вторнике [на ответном матче с Мюнхеном]. И мы должны вновь поверить в себя. Без веры нет шансов, а мы хотим, чтобы они были«, — сказал тренер “Байера”.