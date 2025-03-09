Пятибратов о 0:2 с «Зенитом»: «Факелу» не хватило агрессии. Когда получаешь удаление в 1-м тайме, это становится ключевым моментом"

— Скажу в целом об игре. Нам сегодня не хватило агрессии, планировали по‑другому играть, нужно с этим разобраться. «Зенит» так мощно начал, или с нашим состоянием что‑то было не так, потому что дома так играть с первых минут мы не планировали.