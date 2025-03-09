В моем понимании желание бегать, страсть, интенсивность и агрессия — главное мерило в футболе, но ничего подобного мы сегодня не показали, и это затрудняло игру«, — сказал тренер дортмундской “Боруссии”.
Ковач о 0:1 с «Аугсбургом»: «Боруссия» не показала желания победить. Мы не создали ни одного момента, играли слишком медленно"
"За все 90 минут мы абсолютно не показали желания победить. Мы не делали забеганий, не создали ни одного момента, играли слишком медленно, хотя для нас это был важный матч.