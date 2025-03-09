Романцев против полиграфа для судей: «Подобная процедура просто унизительна. Тем более выданные им данные не считаются доказательством вины»

Приведу пример: когда мы иногда после выходного измеряли у игроков давление, чтобы выстроить тренировочную нагрузку, то вели они себя по-разному. Были ребята, которых это процедура абсолютно не волновала — гулял или не гулял, а давление в норме. А находились те, кто капли в рот накануне не брал, но как только они видели доктора с аппаратом, у них трясучка начиналась и давление прыгало.