Паредес о ссоре с Месси: «Он не отвечал 3 месяца, я чувствовал себя ужасно. Потом мы приехали в сборную, я чистил зубы, он облил меня водой и спросил: “Что ты тут делаешь так рано?”

— Мы не разговаривали около трех месяцев. Я чувствовал себя ужасно. Я играл за «ПСЖ», а он — за «Барселону». Мы играли в Лиге чемпионов, и в то время, конечно, зрителей не было. Была пандемия, и все [на поле] было слышно. Итак, мы выиграли со счетом 2:1, и я что-то сказал своим партнерам по команде, и он меня услышал…