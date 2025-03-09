Паредес о ссоре с Месси: «Он не отвечал 3 месяца, я чувствовал себя ужасно. Потом мы приехали в сборную, я чистил зубы, он облил меня водой и спросил: “Что ты тут делаешь так рано?”

— Мы не разговаривали около трех месяцев. Я чувствовал себя ужасно. Я играл за «ПСЖ», а он — за «Барселону». Мы играли в Лиге чемпионов, и в то время, конечно, зрителей не было. Была пандемия, и все [на поле] было слышно. Итак, мы выиграли со счетом 2:1, и я что-то сказал своим партнерам по команде, и он меня услышал…
— Но спустя две недели ты не мог отправить ему сообщение?
— Я отправил ему сообщение на следующий день, потом еще через 15 дней… Я сказал ему: «Это было не тебе, у меня не было цели оскорбить». И он не ответил. Он не отвечал три месяца.
Думаю, игра была в феврале. А в марте у нас была национальная сборная, но матчи были приостановлены. Так что мы встретились только в июне перед Кубком Америки. Прошло три месяца без единого слова. Я подумал: «Теперь мне нужно посмотреть, как он отреагирует».
Но нет, он феномен, феномен, потому что мы приехали на базу в один и тот же день. Я приехал немного раньше, и он появился в моей комнате. Я чистил зубы. Было очень рано, он облил меня водой и спросил: «Что ты тут делаешь так рано?» У нас потрясающие отношения, — рассказал полузащитник сборной Аргентины и «Ромы».