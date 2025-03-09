Маскерано о Месси: «Лео намного лучше. Есть шанс, что он будет в составе против “Шарлотт”, если все пойдет хорошо»

Ранее 37-летний нападающий пропустил два матча подряд. Главный тренер «Интер Майми» решил дать аргентинцу отдохнуть в качестве меры предосторожности от возможных травм. Утверждалось, что Месси почувствовал усталость, сыграв 3 матча в течение семи дней.
"Лео намного лучше. Мы настроены оптимистично, и если все пойдет хорошо, есть шанс, что он будет в составе.
Посмотрим, но нам все равно нужно провести тренировку. Очевидно, я никогда ничего не гарантирую, когда впереди еще тренировки«, — заявил главный тренер “Интер Майми” Маскерано.
Маскерано о том, что Месси пропустил 2 матча кряду: «Играть без лучшего футболиста в мире тяжело. Но мы не хотим, чтобы он переутомился».