«Неймар никогда не сможет вернуться в “Барсу”, потому что он предал ее, обманул и высмеял в лицо». Журналист Фриерос о бразильце

Он никогда не сможет вернуться в «Барсу», потому что он предал ее, обманул и высмеял в лицо. Я помню, что в свои лучшие годы в качестве игрока «Барсы» он всегда делал так, чтобы из-за перебора карточек он мог взять несколько выходных, поехать в Бразилию и, таким образом, присутствовать на вечеринке по случаю дня рождения своей сестры. Да, он всегда был предан команде…