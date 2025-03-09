Дзюба побил рекорд Кержакова. Форвард «Акрона» забил 234-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

У Дзюбы 38 голов в 166 матчах за «Спартак», 14 в 35 за «Томь», 20 в 43 за «Ростов», 108 в 249 за «Зенит», 6 в 10 за тульский «Арсенал», 1 в 5 за «Адана Демирспор», 12 в 39 за «Локомотив», 5 в 13 за «Акрон» и 30 в 55 за сборную.