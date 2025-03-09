Кавазашвили о рекорде Дзюбы: «Артем лучше всех играет головой в России, выделяется даже в такой средней команде, как “Акрон”, на поле умеет абсолютно все. Он навсегда вошел в историю российского футбола&raqu

Очень прилично играл в «Зените», в сборной, было множество моментов, которые он спокойно реализовывал. Даже в такой средней команде, как тольяттинский «Акрон», Артем выделяется. У него есть все для форварда, на поле он умеет абсолютно все. Побив рекорд Кержакова, Дзюба навсегда вошел в историю российского футбола", — сказал экс-вратарь сборной СССР.