«Последнее десятилетие было эпохой Дзюбы, прошлое — Аршавина. Куда бы Артем ни приходил, мы не говорим так много ни о ком другом. Он везде доказывал состоятельность». Ловчев о Дзюбе

Если говорить об эпохах, то прошлое десятилетие было десятилетием Андрея Аршавина, а последнее десятилетие было эпохой Дзюбы. Куда бы этот футболист ни приходил, мы не говорим так много ни о ком другом, как о нем. Он очень заметная фигура, и у меня с ним прекрасные отношения. Я ему желаю, чтобы строчка с его фамилией на первом месте была долгие годы и перебила бы умы, которые хотят его обогнать«, — сказал экс-игрок “Спартака” Ловчев.