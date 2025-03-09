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Кержаков о том, что Дзюба побил его рекорд: «Молодец! Не следил за этим — наблюдаю за сыном на турнире»

Сегодня нападающий «Акрона» забил 234-й гол в карьере — «Крыльям Советов» в матче 20-го тура Мир РПЛ (1:0, первый тайм). Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Кержакова.

Источник: Спортс"

"Спокойно отношусь к рекорду Дзюбы. Молодец!

Но я не следил за этим. Я сегодня слежу за своим сыном на турнире«, — сказал экс-форвард “Зенита” и сборной России.