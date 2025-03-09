Черданцев о рекорде Дзюбы: «Артем провел карьеру вопреки, заиграл в 30, стал звездой ЧМ. Крутой пример — другой на его месте мог закончить. Кержакову было легче, он играл в сильной команде»

«Дзюба провел карьеру вопреки, очень круто, что он не сломался. Я не хочу обсуждать его личные качества, но он не заиграл в “Спартаке”, потом, играя в аренде, выбился обратно наверх. Другой человек на его месте мог бы просто закончить с футболом.
Его целеустремленность является крутым примером для других, что не нужно заканчивать, если у тебя не получилось в начале карьеры. Артем заиграл в 30 лет, стал звездой чемпионата мира.
Кержакову было легче, он играл в сильной команде. Просто сравните их партнеров. Артема скорее надо сравнивать с Веретенниковым, «Ротор» не мог приглашать лучших футболистов страны. Поэтому Дзюба провел очень крутую карьеру. Она показывает, что не нужно опускать руки.
Видно, что Артем — парень, стремящийся к результату. То, что он в 36 лет сохраняет такую физическую форму — это очень круто. А какой у него характер — дело десятое. Мы оцениваем то, как он играет в футбол", — сказал комментатор.