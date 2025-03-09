Черданцев о рекорде Дзюбы: «Артем провел карьеру вопреки, заиграл в 30, стал звездой ЧМ. Крутой пример — другой на его месте мог закончить. Кержакову было легче, он играл в сильной команде»

«Дзюба провел карьеру вопреки, очень круто, что он не сломался. Я не хочу обсуждать его личные качества, но он не заиграл в “Спартаке”, потом, играя в аренде, выбился обратно наверх. Другой человек на его месте мог бы просто закончить с футболом.