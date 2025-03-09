Газзаев о рекорде Дзюбы: «Не все становятся бомбардирами, это божий дар. Выдающееся достижение»

— Самое ценное в футболе — результативность, голы. Не все становятся бомбардирами, это божий дар. Если посмотреть на европейские первенства, не все же забивают так много, как Левандовский. Чувство гола — очень важное качество, так как усилия всей команды реализует один игрок по фамилии «голеадор». Не каждому дано регулярно забивать голы, поэтому все внимание всегда на таких игроках. От них ждут только результативной игры, — сказал бывший тренер сборной России.