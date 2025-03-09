Дзюба о рекорде по голам: «Потрясающее ощущение в первые секунды, потом все улетучилось. Главное — победа команды»

— Поздравляем с рекордом. Какие ощущения, какие эмоции?
— Спасибо большое. Пока трудно. В первые секунды было ощущение потрясающее, а дальше как складывался первый тайм — все улетучилось. Сейчас самое главное выиграть.
— Какую задачу себе перед матчем ставил: забить сегодня или в следующей игре?
— Задача всегда — забить или отдать. Главное, чтобы команда победила.
— А еще раз то, что под футболкой, можно увидеть?
— Давайте после игры, хорошо? — сказал нападающий «Акрона» телеканалу «Матч Премьер» в перерыве встречи.
«У самурая нет цели. Только путь». Дзюба показал майку после рекордного гола.