Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюба о рекорде по голам: «Потрясающее ощущение в первые секунды, потом все улетучилось. Главное — победа команды»

Нападающий «Акрона» забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Источник: Спортс"

— Поздравляем с рекордом. Какие ощущения, какие эмоции?

— Спасибо большое. Пока трудно. В первые секунды было ощущение потрясающее, а дальше как складывался первый тайм — все улетучилось. Сейчас самое главное выиграть.

— Какую задачу себе перед матчем ставил: забить сегодня или в следующей игре?

— Задача всегда — забить или отдать. Главное, чтобы команда победила.

— А еще раз то, что под футболкой, можно увидеть?

— Давайте после игры, хорошо? — сказал нападающий «Акрона» телеканалу «Матч Премьер» в перерыве встречи.

«У самурая нет цели. Только путь». Дзюба показал майку после рекордного гола.