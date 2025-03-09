Вячеслав Колосков: «Не считал и не считаю, что Дзюба — выдающийся футболист. Просто хороший нападающий уровня РПЛ»

«Я, конечно, поздравляю Артема с действительно очень серьезным достижением. Столько голов — впечатляющая цифра. Но я не считал и до сих пор не считаю, что Дзюба — выдающийся футболист. Просто хороший нападающий уровня чемпионата России, не более», — сказал почетный президент РФС.