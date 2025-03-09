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Вячеслав Колосков: «Не считал и не считаю, что Дзюба — выдающийся футболист. Просто хороший нападающий уровня РПЛ»

Нападающий «Акрона» забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард побил рекорд Александра Кержакова.

Источник: Спортс"

«Я, конечно, поздравляю Артема с действительно очень серьезным достижением. Столько голов — впечатляющая цифра. Но я не считал и до сих пор не считаю, что Дзюба — выдающийся футболист. Просто хороший нападающий уровня чемпионата России, не более», — сказал почетный президент РФС.