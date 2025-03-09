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Дзюба не уйдет, пока не побьет рекорд Лоськова: «Если знатоки засчитают мне голевую передачу, это будет сотая в РПЛ. До Дмитрия останется три очка в чемпионате»

— Если наши знатоки засчитают мне голевую передачу, то это будет сотая в РПЛ. До Лоськова мне останется три очка в чемпионате России. А дальше посмотрим.

Источник: Спортс"

— Пока Лоськова не обойдешь, не закончишь карьеру?

— Нет, не закончу. Я поставил планку доиграть до конца сезона. Дальше посмотрим.

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