Дзюба о футболке с цитатой про самурая: «У настоящего воина нет цели, только путь, который ты проходишь. Когда закончишь карьеру, можно осознать, что ты прошел, сделал»

После гола Дзюба показал футболку с цитатой: «У самурая нет цели. Только путь». На нее были нанесены цифра 234 и эмблемы всех клубов, за которые он забивал.
— Это была футболка заготовлена с друзьями. Все логотипы клубов, за которые я играл. Плюс цифра 234. Сейчас я безумно счастлив.
— Почему самурай?
— Не знаю. У настоящего воина нет цели, есть только путь, который ты проходишь. Когда закончишь свою карьеру, можно осознать, что ты прошел, что ты сделал. У самураев еще красный цвет. Сочетается с нашей формой. Мы черно‑красные, — сказал нападающий «Акрона».