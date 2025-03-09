Дзюба о футболке с цитатой про самурая: «У настоящего воина нет цели, только путь, который ты проходишь. Когда закончишь карьеру, можно осознать, что ты прошел, сделал»

— Не знаю. У настоящего воина нет цели, есть только путь, который ты проходишь. Когда закончишь свою карьеру, можно осознать, что ты прошел, что ты сделал. У самураев еще красный цвет. Сочетается с нашей формой. Мы черно‑красные, — сказал нападающий «Акрона».