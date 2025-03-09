Дзюба о сборной: «Игроков старше 30 мы не берем, но Дугласа 31-летнего — берем, лукавство — наше все. Круто было бы сыграть матч “В бой идут одни старики” — Смолов, я, Джикия

Трактовка очень интересная: игроков старше 30 мы не берем, но Дугласа Сантоса 31-летнего — берем. Лукавство — наше все. Честно говоря, мне все равно — если не получится, не расстроюсь. Но ощутить гимн своей страны… Я соскучился по потрясающей атмосфере, когда полные трибуны. Даже если большинство болеет против нас«, — сказал нападающий “Акрона”.