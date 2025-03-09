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Менеджер «Спартака» Баженов поздравил Дзюбу с рекордом: «Когда он попал в основу клуба, было видно, что это тонкий игрок. У него все еще большой потенциал»

"Искренне поздравляю Артема Дзюбу. Очень большая его заслуга. Он большой молодец.

Источник: Спортс"

Как только он попал в основную команду «Спартака», было видно, что это тонкий игрок, который может вовремя отдать пас. Владимир Федотов всегда его отмечал. И говорил, что это тот игрок, который станет лидером нашего чемпионата и по голам, и вообще. Просто личность.

И у него все еще большой потенциал. Видно, что он амбициозный человек. Пока он будет играть в футбол, для него на первых ролях будут, конечно, победы его команды, но и параллельно его рекорды«, — сказал бывший нападающий “Спартака”, а ныне менеджер по арендованным игрокам клуба Баженов.