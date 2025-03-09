Менеджер «Спартака» Баженов поздравил Дзюбу с рекордом: «Когда он попал в основу клуба, было видно, что это тонкий игрок. У него все еще большой потенциал»

И у него все еще большой потенциал. Видно, что он амбициозный человек. Пока он будет играть в футбол, для него на первых ролях будут, конечно, победы его команды, но и параллельно его рекорды«, — сказал бывший нападающий “Спартака”, а ныне менеджер по арендованным игрокам клуба Баженов.