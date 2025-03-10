Черданцев о рекорде Дзюбы: «Овечкин, конечно, тоже идет на очень крутой рекорд, даже не знаю, что круче. Для меня достижение Дзюбы — это очень круто, 234 банки положить»

Капитан «Вашингтона» забил 885 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В истории лиги Овечкина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).
"Сегодня изменилась жизнь в российском футболе, потому что установлен рекорд.
Сравнивая с Овечкиным, даже не знаю, что круче. Овечкин, конечно, тоже идет на очень крутой рекорд. Но какой круче, я даже затрудняюсь сказать.
Но, поскольку я футбольный комментатор, для меня достижение Дзюбы — это, конечно, очень круто. 234 банки положить — это дорогого стоит«, — сказал комментатор “Матч ТВ” в программе “После футбола с Георгием Черданцевым”.
Дзюба — лучший бомбардир в истории России. Все-все-все о его голах.
Дзюба — великий. Вот пять аргументов.