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Черданцев о рекорде Дзюбы: «Овечкин, конечно, тоже идет на очень крутой рекорд, даже не знаю, что круче. Для меня достижение Дзюбы — это очень круто, 234 банки положить»

36-летний форвард «Акрона» забил в 20-м туре Мир РПЛ «Крыльям Советов» (2:0). Этот гол стал для него 234-м в карьере. Дзюба превзошел Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» забил 885 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В истории лиги Овечкина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).

"Сегодня изменилась жизнь в российском футболе, потому что установлен рекорд.

Сравнивая с Овечкиным, даже не знаю, что круче. Овечкин, конечно, тоже идет на очень крутой рекорд. Но какой круче, я даже затрудняюсь сказать.

Но, поскольку я футбольный комментатор, для меня достижение Дзюбы — это, конечно, очень круто. 234 банки положить — это дорогого стоит«, — сказал комментатор “Матч ТВ” в программе “После футбола с Георгием Черданцевым”.

Дзюба — лучший бомбардир в истории России. Все-все-все о его голах.

Дзюба — великий. Вот пять аргументов.