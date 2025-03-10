Якупов о рекорде Дзюбы: «Настоящий герой нашего времени. Я горд, что могу общаться с тобой, человеком, который творит историю»

"Дорогой Артем, искреннее поздравляю тебя с таким значимым, историческим рекордом ?.
Я горд, что на наших глазах своим неимоверным желанием, трудом, преодолевая все преграды на своем пути, ты достиг такой цели! Настоящий герой нашего времени, спортсмен, на которого равняется подрастающее поколение.
С победой в важной битве команду «Акрон», с рекордом тебя, дорогой Артем! Ты этого заслужил!" — написал Якупов.
"Артем, приветствую. Я искренне хочу поздравить тебя с этой знаменательной датой, поздравить вашу команду и тебя с победой. А также поздравить тебя с голом, который привел тебя на первую строчку среди всех русских футболистов, которым удавалось забивать голы.
Ты огромный молодец. Я горд, что могу общаться с тобой, человеком, который творит историю, который своим трудом и упорством доказывает, что он еще может. Может радовать нас, любителей футбола и спорта, своей замечательной игрой.
Продолжай в том же духе. Ты огромный молодец. Еще раз поздравляю, жму руку. Надеюсь, до скорых встреч. Пока-пока«, — сказал нападающий “Авангарда” в видеообращении.
Дзюба — лучший бомбардир в истории России. Все-все-все о его голах.
Дзюба — великий. Вот пять аргументов.