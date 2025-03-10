«Ювентус» проиграл в Серии А впервые с января — после 5 побед подряд. Команда Мотты идет 4-й

В первый раз туринцы уступили в Серии А 25 января — «Наполи» (1:2). Следом они одержали пять побед подряд и вышли на 4-е место в Серии А, на котором остаются и на сегодняшний день.
16 марта «Ювентус» выступит в гостях у «Фиорентины».
Команда Тиаго Мотты была разгромлена «Аталантой» (0:4) в 28-м туре.
В первый раз туринцы уступили в Серии А 25 января — «Наполи» (1:2). Следом они одержали пять побед подряд и вышли на 4-е место в Серии А, на котором остаются и на сегодняшний день.
16 марта «Ювентус» выступит в гостях у «Фиорентины».