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Медведев об обращении «Зенита» в КДК из-за красной Вендела: «Ваши вопросы — вмешательство в процессы с целью оказания давления. Поэтому оставлю без ответа»

Полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест болельщикам «Факела» во 2-м тайме матча 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

Источник: Спортс"

Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга обжалует в КДК РФС удаление Вендела, хавбек может не сыграть со «Спартаком» в следующем туре.

— Действительно ли «Зенит» обратится в КДК РФС с целью отмены красной карточки Вендела? Удалось ли найти видео с доказательствами, о которых говорил Сергей Богданович после игры?

— Ваши вопросы являются вмешательством в процессы с целью оказания давления. Поэтому оставлю вопрос без ответа, — сказал председатель правления «Зенита» Медведев.

Звучала ли «макака»? Защитник «Факела» изображал пинок и якобы так крикнул — «Зенит» уверен в расизме.

Вендел удалился за фак — говорят, ответил на расизм. Теперь не сыграет со «Спартаком».