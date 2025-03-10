Медведев об обращении «Зенита» в КДК из-за красной Вендела: «Ваши вопросы — вмешательство в процессы с целью оказания давления. Поэтому оставлю без ответа»

Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга обжалует в КДК РФС удаление Вендела, хавбек может не сыграть со «Спартаком» в следующем туре.
— Действительно ли «Зенит» обратится в КДК РФС с целью отмены красной карточки Вендела? Удалось ли найти видео с доказательствами, о которых говорил Сергей Богданович после игры?
— Ваши вопросы являются вмешательством в процессы с целью оказания давления. Поэтому оставлю вопрос без ответа, — сказал председатель правления «Зенита» Медведев.
Звучала ли «макака»? Защитник «Факела» изображал пинок и якобы так крикнул — «Зенит» уверен в расизме.
Вендел удалился за фак — говорят, ответил на расизм. Теперь не сыграет со «Спартаком».