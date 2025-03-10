Фанаты «Ювентуса» свистели в адрес руководства, скандировали «Позор вам!», «Уважайте наши цвета!» и уходили со стадиона до конца матча с «Аталантой» (0:4)

«Аталанта» разгромила «Ювентус» на выезде (4:0) в 28-м туре Серии А. Это поражение стало крупнейшим для туринцев дома в чемпионате Италии с 1967 года.