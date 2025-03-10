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Черчесов о рекорде Дзюбы: «Знаю, как сильно он этого хотел. Артем еще не поставил точку в карьере, голы еще будут»

"Поздравляю Артема! Когда поравнялся [с Кержаковым], я не поздравлял, потому что не видел смысла. Но Дзюба еще не поставил точку в карьере, голы еще будут.

Источник: Спортс"

От всей души желаю ему наращивать количество голов. Еще раз поздравляю. Мы много вместе работали, поэтому я знаю, как сильно он этого хотел", — сказал экс-тренер сборной России.

Дзюба — лучший бомбардир в истории России. Все-все-все о его голах.