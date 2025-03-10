Лепехин о матче «Зенита» со «Спартаком»: «Отсутствие Вендела — проблема, но она не повлияет на результат. Он уйдет летом, нужно проверять, насколько другие окажутся достойной заменой&r

— Сложнее будет, но все понимают, что Вендел уйдет из команды летом, и «Зенит» попробовал в зимнее окно как-то заменить тех, кто ушел и уйдет. Наверное, как раз в таких матчах, как со «Спартаком», и нужно проверять то, насколько другие игроки окажутся достойной заменой. Проблема с отсутствием Вендела будет, но не думаю, что она повлияет на результат.