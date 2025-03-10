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Лепехин о матче «Зенита» со «Спартаком»: «Отсутствие Вендела — проблема, но она не повлияет на результат. Он уйдет летом, нужно проверять, насколько другие окажутся достойной заменой&r

Хавбек «Зенита» был удален за неприличный жест болельщикам «Факела» во 2-м тайме матча 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.
Источник: Спортс"

Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга обжалует в КДК РФС удаление Вендела, хавбек может не сыграть со «Спартаком» в следующем туре.

— Сложнее будет, но все понимают, что Вендел уйдет из команды летом, и «Зенит» попробовал в зимнее окно как-то заменить тех, кто ушел и уйдет. Наверное, как раз в таких матчах, как со «Спартаком», и нужно проверять то, насколько другие игроки окажутся достойной заменой. Проблема с отсутствием Вендела будет, но не думаю, что она повлияет на результат.

— Насколько хорошо Семаку удалось подготовить команду ко второй половине чемпионата?

— Такие выводы можно делать лишь спустя время. Подготовка в зимний период идет не к первому или второму туру. То, что закладывается зимой, закладывается на долгий период — до лета. Поэтому на вопрос зимней подготовки можно ответить только через пару месяцев.

Тут на первый план выходит не подготовка футболистов, а уровень усиления команды. И от того, как проявят себя новички команды, зависит больше, чем от самой подготовки, — сказал бывший игрок «Зенита».

Вокруг Вендела горячо: «Зенит» хочет отменить красную и много говорит о расизме.