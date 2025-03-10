В расизме в адрес Винисиуса подозреваются два 19-летних фаната «Сосьедада». Полиция Страны Басков начала расследование

В субботу полиция Страны Басков начала расследование эпизодов с оскорбительными кричалками и жестами, которые болельщики «Сосьедада» адресовали вингеру «Реала» во время первого матча ½ финала Кубка Испании, завершившегося в Сан-Себастьяне победой мадридцев (1:0).