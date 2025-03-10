Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В расизме в адрес Винисиуса подозреваются два 19-летних фаната «Сосьедада». Полиция Страны Басков начала расследование

В субботу полиция Страны Басков начала расследование эпизодов с оскорбительными кричалками и жестами, которые болельщики «Сосьедада» адресовали вингеру «Реала» во время первого матча ½ финала Кубка Испании, завершившегося в Сан-Себастьяне победой мадридцев (1:0).
Источник: Sports.Ru

Ранее Ла Лига подала соответствующую жалобу в полицию на основе сбора доказательств, подтверждающих наличие расистских оскорблений, путем анализа кадров и экспертизы по чтению по губам.