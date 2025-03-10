Рекордный гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть «Крылья Советов» второй раз в РПЛ

«Крылья Советов» забить тольяттинцам снова не смогли. Хоть Сергеев дальним ударом и отправил мяч под самую штангу, после просмотра эпизода был зафиксирован офсайд. В прошлое волжское дерби у «Акрона» отличились Родриго Эсковаля и Артем Дзюба.