Рекордный гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть «Крылья Советов» второй раз в РПЛ

Рекордный гол форварда «Акрона» Артема Дзюбы помог тольяттинской команде второй раз в сезоне Российской премьер-лиги обыграть «Крылья Советов» со счетом 2:0.
«Акрон» смог одержать победу в волжском дерби 9 марта 2025-го в рамках 20 тура РПЛ и 3 ноября 2024-го в рамках 14 тура РПЛ. Оба матча прошли на стадионе «Солидарность Самара Арена».
В ходе второй игры Артем Дзюба установил рекорд по голам, забив 234-й гол в своей карьере и став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Также у «Акрона» ворота противника пробил Стефан Лончар.
«Крылья Советов» забить тольяттинцам снова не смогли. Хоть Сергеев дальним ударом и отправил мяч под самую штангу, после просмотра эпизода был зафиксирован офсайд. В прошлое волжское дерби у «Акрона» отличились Родриго Эсковаля и Артем Дзюба.