С того момента у них было преимущество, и они забили два очень похожих гола. Заслуженное поражение, и теперь нам нужно начинать думать о том, как исправиться«, — сказал тренер “Атлетико”.
Симеоне об 1:2 с «Хетафе»: «Заслуженное поражение. “Атлетико” нужно думать о том, как исправиться»
"Это был матч, в котором каждый футболист по-своему старался сыграть лучше. Мы сыграли не лучшим образом, не реализовали моменты в концовке, но гол с пенальти дал возможность повести в счете. А затем случилось удаление Анхеля, возможно, справедливое, возможно — нет, но судья решил удалить Корреа.