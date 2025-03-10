Гендиректор «Динамо» о травме Тюкавина: «Уверены, он вернется и будет играть еще лучше. Лучше него нет. Кто был лучшим в РПЛ в прошлом году?»

— Когда узнал о диагнозе Кости, были разные мысли. Конечно, очень обидно. У всех разная реакция, мне просто было очень жаль и обидно. Еще когда я увидел, что он покидает поле, мы с доктором списались, он сказал, что есть подозрение на передний «крест».