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Гришин о рекорде Дзюбы: «За 20 лет некоторые столько на тренировках не забивают»

Форвард «Акрона» забил 234-й мяч в игре Мир РПЛ с «Крыльев Советов» (2:0), обогнав Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров.

Источник: Sports

"Событие тура — это рекорд Дзюбы. За 20 лет некоторые столько на тренировках не забивают.

Нужно здесь его поздравить, он отличный нападающий, делает свое дело исправно, забивает голы, приносит победы своим командам", — сказал бывший футболист ЦСКА.