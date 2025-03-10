Гришин о рекорде Дзюбы: «За 20 лет некоторые столько на тренировках не забивают»

"Событие тура — это рекорд Дзюбы. За 20 лет некоторые столько на тренировках не забивают.
Нужно здесь его поздравить, он отличный нападающий, делает свое дело исправно, забивает голы, приносит победы своим командам", — сказал бывший футболист ЦСКА.
Форвард «Акрона» забил 234-й мяч в игре Мир РПЛ с «Крыльев Советов» (2:0), обогнав Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров.
"Событие тура — это рекорд Дзюбы. За 20 лет некоторые столько на тренировках не забивают.
Нужно здесь его поздравить, он отличный нападающий, делает свое дело исправно, забивает голы, приносит победы своим командам", — сказал бывший футболист ЦСКА.