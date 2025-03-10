Непомнящий о 234 голах Дзюбы: «15 лет назад в Томске не мог предположить такого рекорда. В то время для него 10 за чемпионат считалось успехом»

15 лет назад, когда мы с ним работали в Томске, не буду лукавить, я не мог предположить, что он достигнет такого рекорда. В то время для него забить 10 голов за один чемпионат считалось успехом. Но в дальнейшем за счет своего трудолюбивого и профессионального отношения к делу Артем добился феноменального прогресса и стабильно высокого уровня.